Boah, wie schlecht!

Vor kurzem überredete mich mein Beinahe-Teen, ein Partnerabo bei einem zu Recht verhassten Streamingdienst abzuschließen. Sein Argument: Ich könne doch nicht wollen, dass er die bei Tik Tok angespielten und via Shazam mühsam herausgefundenen Songs bei Youtube nur mit nervigen Werbeunterbrechungen anhören könne. Der pubertierende Voicecracker hatte leichtes Spiel, denn im Grunde war auch ich bereit für, nun ja, Spotify, obwohl ich nach wie vor CDs brenne und jüngere Kolleginnen mit dem rührenden Anblick meines Discmans in Entzücken versetze. Allerdings hatte ich längst bemerkt, dass mein oldschooliges Musikkonsumverhalten generell eher auf Unverständnis stößt, nicht zuletzt empfehlen selbst die Redaktionen der wenigen noch exisitierenden Popzeitschriften, dass man sich »den Kram doch schon mal auf Spotify« anhören solle.

Na gut. Also Abo für zwei abgeschlossen und Bedenken erst mal in die Abstellkammer gesperrt: Ausgerechnet in der Woche nämlich, als das Ki...