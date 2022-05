Wer wischt den Po?

Ich lebe im Süden Stockholms, über den die Gentrifizierungswelle schwappt. Vor allem progressiv denkende Menschen mit kleinen Kindern ziehen hierher. Man bekommt für sein Geld größere Wohnungen als in der Innenstadt, die Natur ist nahe, und man kann sich ein bisschen wie auf dem Dorf fühlen. Sozialromantik gehört zum Lebensstil.

Es sind nicht irgendwelche Familien, die hierher ziehen. Selbstbewusst sieht man sich in der globalen Vorreiterrolle fortschrittlicher Familienbildung. Hier werden Bücher geschrieben wie »Handbuch für Bonusfamilien« und »Papa, nicht Babysitter«. Wer nach dem Geschlecht eines Neugeborenen fragt, darf zum Nachhilfeunterricht. Menschen können einem stundenlang ihre Rolle in einem der vielen ausgeklügelten Familienverhältnisse erklären, die es hier gibt. Am Ende kommt meistens raus, dass sie etwas sind, dass früher Tante oder Onkel, hilfreicher Nachbar oder, tatsächlich, Babysitter hieß. Aber wenn man die Rollen neu definieren kann, um...