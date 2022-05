In ständiger Bewegung

Wissen schützt vor Torheit nicht. Das gilt seit jeher für das Verhältnis zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Schon in vorkolonialen Zeiten zogen Europäer durch die unterschiedlichen Gebiete Afrikas und beschrieben die vielfältigen Gesellschaften dort sehr genau und oft sogar ohne rassistischen Dünkel. Dies sollte sich erst mit den ökonomischen Raubzügen zunächst durch Kaufleute und Handelsgesellschaften, später dann durch Staaten ändern. Es galt nun, »den Afrikaner« als nicht zivilisiert zu charakterisieren, um auch moralisch Sklavenhandel, Zwangsarbeit, Gewalt und Ausbeutung rechtfertigen zu können. Vieles hat sich an der Wahrnehmung bis heute nicht geändert. Es interessiert offizielle Stellen in Europa herzlich wenig, ob und wie viele Menschen vom afrikanischen Kontinent dabei sterben, wenn sie ihre Lebenssituation verbessern oder einfach nur ihr nacktes Überleben sichern wollen.

Als neues Bonmot gilt statt dessen: Bekämpfung von Fluchtursac...