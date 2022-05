Feuer und Wasser

Am Horn von Afrika wütet gegenwärtig eine Hungersnot von historischem Ausmaß. 20 Millionen Menschen in Kenia, Somalia und Äthiopien wissen nicht, wo sie die nächste Mahlzeit für sich und ihre Familie herbekommen sollen. Es herrscht die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten – nie in den vergangenen 40 Jahren war es trockener. Bereits seit drei Jahren regnet es gar nicht oder kaum und eine vierte regenlose Saison wird immer wahrscheinlicher, warnt die UNO. Über eine dreiviertel Million Menschen mussten seit dem vergangenen Jahr vor der extremen Trockenheit fliehen. Landwirten sind bereits drei Millionen Herdentiere verdurstet und verhungert. Und Millionen Menschen könnten ihnen bald in den Tod folgen.

Diese drei Länder zeichnen laut der Organisation Global Carbon Project historisch zusammen für 0,05 Prozent der menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich, doch wird die Region so heftig von den Folgen des Klimawandels getroffen wie kaum eine andere. Zwei Mill...