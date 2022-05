Doppelt hält besser

Chinas Wirtschaft hat die Pandemie bislang gut überstanden. Als einzige große Volkswirtschaft konnte das Land im vergangenen Jahr deutlich wachsen. Dieses Jahr wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von fünf Prozent gerechnet. Für die kommende Dekade hat sich die Volksrepublik viel vorgenommen. So soll die Wirtschaft resilienter gegen Krisen werden und die Vereinigten Staaten in Sachen Innovationskraft hinter sich lassen. Gleichzeitig will das »Reich der Mitte« einen Sozialstaat für 1,4 Milliarden Menschen schaffen. Möglich werden soll all dies durch eine neue Art langfristiger Planung.

Wer sich dieser Tage mit den anstehenden Phasen des nationalen Entwicklungsplans beschäftigt, wird immer wieder auf ein Stichwort stoßen: »doppelter Wirtschaftskreislauf«. Das erstmals im Mai 2020 von Staatspräsident Xi Jinping formulierte Konzept ist fester Bestandteil des 14. Fünfjahrplans (der für den Zeitraum 2021 bis 2025 gilt) und soll das sozialistische L...