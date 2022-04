Ein neuer Modus sozialer Herrschaft

Innerhalb einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne haben sich die sozialen Verhältnisse auch in den Metropolenländern dramatisch verändert. Die Armutsquote hat in Deutschland die 20-Prozent-Marke erreicht, und eine ebenso große Gruppe ist beständig vom sozialen Absturz bedroht. Die Lebensverhältnisse sind bis weit in »mittlere« Soziallagen hinein von zunehmender Unsicherheit, oft auch Perspektivlosigkeit geprägt. Wie in früheren Zeiten des Kapitalismus reicht für viele auch eine ganztägige Erwerbsarbeit nicht mehr zum Lebensunterhalt. Von der um sich greifenden Armut und Ausgrenzung kann mittlerweile auch eine ideologisch angepasste Sozialwissenschaft nicht mehr schweigen. Forschungen über soziale Randständigkeit haben sich sogar zu einem akademischen Gewerbezweig entwickelt, dessen Vertreter wichtige Einzelaspekte erhellend bearbeitet haben, oft aber auch bemüht sind, die Ursachen der sozial destruktiven Entwicklungen zu verschleiern: Die Prekarisierungs-, ...