Zeitgenosse Künstler

Im Juli 2019 haben wir mit der Veröffentlichung eines Siebdrucks von Marc Gröszer die Tradition der Grafikedition der Junge Welt, in der zwischen 1971 und 1985 mehr als 170 Grafiken von 131 Künstlern entstanden, als junge Welt-Kunstedition neu aufleben lassen. Bisher sind acht Druckgrafiken und als Sonderedition eine Plastik entstanden. Am kommenden Wochenende können wir mit einem Siebdruck von Heidrun Hegewald das nächste Editionsblatt präsentieren.

Hegewald gehörte zu den bekanntesten Künstlern in der DDR, einige ihrer Bilder zu den meistdiskutierten Werken der 1970er und 1980er Jahre. Zwar befanden einige DDR-Kunstkritiker ihre Problembilder als zu »kopflastig«, aber das Publikum war anderer Meinung: Ihr Schaffen fand große Resonanz, die sich auch in zahlreichen Zuschriften aus der Bevölkerung der ganzen Republik an die Künstlerin niederschlug. Nach 1990 hatte ihr treues Publikum allerdings Schwierigkeiten, Werke der bewunderten Malerin zu finden: Muse...