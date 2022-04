Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nicht nur ein nationaler Kampf Kontrolle über Kurdistan nützt türkischem Kapital. Klassenunterschiede in der HDP Yusuf Karadas Die »Kurdenfrage« im Nahen Osten ist ein Konflikt um die Anerkennung der Existenz der Kurden als eigenständiger Nation sowie ihrer daraus resultierenden nationalen und demokratischen Rechte. Allerdings handelt es sich um einen Konflikt, dessen Lösung sich in die Länge gezogen hat, weswegen er heute mit anderen regionalen Entwicklungen eng verflochten ist. Während des Ersten Weltkriegs wurde der Nahe Osten zwischen Großbritannien und Frankreich durch das geheime »­Sykes-Picot-Abkommen« (16.5.1916) in Einflusssphären unterteilt. Kurdistan wurde dadurch in vier Teile gespalten – zwischen der Türkei, dem Iran, dem Irak und Syrien. Die Teilung, die die Imperialisten auf Grundlage ihrer eigenen Interessen durchführten, hatte drei wichtige Konsequenzen für die Kurden: Erstens entwickelten sich ihre nationalen Bewegungen innerhalb der Grenzen verschiedener Staaten unabhängig von den übrigen Teilen, auch wenn sie sich von Zeit zu Zeit gegenseitig beeinflussten. Zw...

