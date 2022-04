Strategisches Bündnis

Im Jahr 2016 war der türkische Staat zur physischen Vernichtung der Hochburgen der kurdischen Nationalbewegung im Osten des Landes übergegangen. Ganze Viertel in Städten wie Cizre, Nusaybin und Diyarbakir-Sur, in denen jugendliche Milizionäre sich einen ebenso heroischen wie aussichtslosen wochenlangen Häuser- und Straßenkampf mit der türkischen Armee lieferten, wurden von Panzern und Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht.

In dieser Situation erfolgte am 12. März 2016 irgendwo im kurdischen Bergland im Nordirak die Gründung einer sich als strategisch begreifenden Allianz aus der kurdischen nationalen Befreiungsbewegung und kommunistischen Vereinigungen aus der Türkei. Als deren primäres Ziel wurde der Sturz des als faschistisch begriffenen AKP-Regimes in der Türkei auch mit den Mitteln des bewaffneten Kampfes angegeben.

Ihrem Selbstverständnis nach verstehen sich die Vereinigte Revolutionäre Bewegung der Völker (HBDH) und die Vereinigte Revolutionäre Bewe...