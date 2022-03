Pinke Mogelpackung

Seit einigen Jahren hat ein Feminismusbegriff Aufwind, der – in sanftes Pink gehüllt – freundlich rüberkommt, mal materialisiert als Periodenunterwäsche, mal als Investmenttipp für starke, selbständige Frauen. Überhaupt lässt sich mit diesem »Feminismus« viel verkaufen: Was sich anfangs beispielsweise auf Badekugeln, Gesichtsmasken und andere Kosmetikprodukte beschränkte, mit denen wir endlich »Self-care« betreiben konnten, breitete sich schnell auf so ziemlich alles aus. Das Label »Feminismus« hilft bei der Kommerzialisierung, Feminism sells – der Begriff ist im kapitalistischen System schon längst angekommen, ausgehöhlt und für verwertbar befunden worden. Der vermeintlich so geführte Kampf gegen patriarchale Strukturen hat sich emanzipiert, ist nun ästhetisch ansprechend und nennt sich »Empowerment«. Feministinnen kritisieren das Phänomen als »Pinkwashing«.

Selbst die Außenpolitik wird mittlerweile mittels »Pinkwashing« gelabelt. In ihrem Koalitionsvertr...