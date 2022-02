Dialektik und Debatten

Zum zehnten Todestag des Kommunisten und Philosophen Hans Heinz Holz erschien im Verlag 8. Mai eine Sammlung von Themabeiträgen aus der jungen Welt. Mit dieser Aufsatzsammlung werden den Leserinnen und Lesern wichtige Elemente des enzyklopädischen Wissens von Hans Heinz Holz verfügbar gemacht. Beispielhaft steht dafür sein Beitrag zur Kür des Kölner Kardinals Joseph Ratzinger zum Papst und zu dessen Namenswahl als Ausdruck reaktionärer Bezugnahme. Lehrreich auch seine Artikel zur Dialektik sowie über sozialistische Politik und revolutionäre Persönlichkeiten.

Ein großes Kapitel umfasst seine fundierte Kritik an zeitweilig auch von Teilen der Parteiführung der Deutschen Kommunistischen Partei verfolgten Plänen, die eigenen Strukturen aufzulösen bzw. sie in die Partei Die Linke zu überführen. So speziell dieser Diskurs erscheinen mag – mit Holz wird er zu einer Lehrstunde in Theorie und Geschichte der arbeitenden Menschen.

Hans Heinz Holz

Dialektik und Debat...