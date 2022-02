Ernst Thälmann (1886–1944) war von 1924 bis 1933 Mitglied des Deutschen Reichstags und von 1925 bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Der nach ihm benannte DDR-Fernsehfilm schilderte auf Basis solider historischer Forschung Ereignisse im Leben Thälmanns im Zeitraum vom 1. Mai 1929 (»Berliner Blutmai«) bis zum 7. Februar 1933, dem Tag der illegalen Tagung des Zentralkomitees der KPD in Ziegenhals. Jener Zeitraum war im speziellen durch den Kampf der Kommunisten gegen den aufkommenden Nazifaschismus geprägt. Thälmanns berühmte Warnung: »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg.« sollte sich auf schlimmste Weise bewahrheiten. Ganz in diesem Sinne waren die Aktivitäten der Kommunisten gegen die Nazis auch immer gegen die Vorbereitung eines Weltkriegs gerichtet. Allerdings sollte sich zeigen, dass die KPD unter der Führung Thälmanns allein nicht in der Lage war, die Faschisten in die Schranken zu weis...