Zweifel nicht ausgeräumt

In der Alten Gewerbeschule im südbadischen Brombach warte ich am grauen Vormittag des 1. Februar 1984 mit weiteren 83 Lehramtsanwärtern vom Lehrerseminar Lörrach auf die feierliche Vereidigung. Bei dem Festakt sollen wir kollektiv Treue zum Staat schwören und so Beamte auf Widerruf werden. Nach dem Hochschulstudium starten wir so unsere zweite, praktische Ausbildungsphase zum Grund- und Hauptschullehrer. Die Schliengener Bläsergruppe will gerade zum feierlichen Akt aufspielen, da bittet der Seminarleiter den Lehramtsanwärter Koschmieder »mal kurz nach draußen«. Dort teilt er mir mit, dass ich das Haus umgehend zu verlassen habe, eine Begründung kenne er nicht. Selbst der Vertreter des Oberschulamtes ist verblüfft, obwohl die Dienstanweisung aus seinem Haus kommt. Das handelt auf direkte Anordnung des Stuttgarter Ministeriums für Kultus und Sport. Ein Skandal, berichtet tags darauf die Badische Zeitung.

Was kurios klingt, ist nur eine von vielen unglaublich...