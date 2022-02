Alle Fäden in der Hand

Der grundlegende Modus des Umgangs mit junge Welt, auf den sich die meisten Richtungen der schreibenden Zunft verständigt haben, ist in der Hauptsache der des Totschweigens – der Zeitung und ihrer Inhalte. Bei seltenen Gelegenheiten wird dieser ansonsten eisern durchgehaltene Grundsatz aber bewusst missachtet. Dann nämlich, wenn ein vielversprechender Ansatzpunkt gesehen wird, die Zeitung anzufahren – oder Leute niederzumachen, die in den Spalten oder auf Podien der jW als Autoren, Referenten und Diskussionsteilnehmer aufgetreten sind.

Passiert so etwas, dann wird dem Publikum routiniert eine Vogelscheuchenkarikatur der jungen Welt präsentiert, über die in einem Beitrag in der Welt am Sonntag im April 2007 dies gedichtet wurde: »In der jungen Welt laufen all diese Fäden zusammen. Schon seit längerem dient das einstige FDJ-Zentralorgan als Sammelbecken für ewig gestrige Linke, Verschwörungstheoretiker, offizielle und informelle Mitarbeiter der Stasi sowie E...