Konsequent an der Seite Kubas

Am 20. April 1961, drei Tage nachdem von der CIA ausgebildete Söldner in der Schweinebucht gelandet waren, berichtete Junge Welt auf der gesamten Seite eins über die Niederlage der Invasoren. »Hände weg von Kuba« lautete die in roten Lettern gesetzte Schlagzeile. Darunter die Losung der Verteidiger von Kubas Unabhängigkeit: »Patria o Muerte«. Während westdeutsche Medien wie die »Tagesschau« die Eindringlinge verharmlosend als »Aufständische« bezeichneten, schrieb das damalige Organ des Zentralrats der FDJ, was sie nach dem Völkerrecht tatsächlich waren, nämlich »heimtückische USA-Aggressionsbanden«.

Eineinhalb Jahre später, als der Globus in der Raketenkrise vor der Gefahr eines Atomkrieges stand, beklagte die Welt aus dem Springer-Verlag am 5. September 1962, dass die US-Regierung, »sich sticheln lassen müsse, ohne zuschlagen zu können«. Nachdem US-Präsident John F. Kennedy die von seinem Vorgänger Dwight D. Eisenhower begonnene Wirtschaftsblockade Kubas ...