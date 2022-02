Die Wessis kommen

»Ich war der erste und lange Zeit der einzige festangestellte Wessi in der Redaktion der jungen Welt«, erinnert sich der heutige Geschäftsführer der Zeitung Dietmar Koschmieder. Als Kommunist durfte der mit Berufsverbot belegte Lörracher seine Ausbildung zum Lehrer zunächst nicht beenden. Er ließ sich zum Wirtschaftsredakteur umschulen und machte deswegen 1990 ein Praktikum im Verlag Junge Welt. Als in der JW-Redaktion im September 1991 ein Wirtschaftsredakteur gesucht wurde, war Koschmieder zur Stelle. In den Augen der für die Stellenbesetzung Verantwortlichen galt er wohl als »Experte, schon weil er aus dem Westen kommt und was von Wirtschaft versteht«, vermutet er. Doch im Redaktionskollegium herrschte anfangs eine »ungeheure Skepsis« gegenüber dem Wessi. Das Misstrauen ließ sich überwinden, schon im folgenden Jahr wählten die Kollegen ihn in den Betriebsrat.

Im Frühjahr 1991 hatte die aus einem linken Kreuzberger Kleinverlag hervorgegangene Mediengrupp...