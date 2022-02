Standhaft, witzig, Bekennermut

Was macht eine marxistische Zeitung aus? Die Frage lässt sich mit mehr oder weniger abstrakten Begriffen beantworten: das Kräfteverhältnis der Klassen, nicht nur im eigenen Land, abbilden, das Geheimnis aufdecken, in dem, so Lenin, Kriege gemacht werden. Den Faschisten, die stets zum Kapitalismus gehören, keine Ruhe lassen. Vor allem organisierend, nicht desorganisierend und spaltend einwirken. Das waren Leitfäden für die Junge Welt seit ihrer Gründung und in zwei entgegengesetzten Gesellschaftsordnungen.

Was bedeutete das im Sozialismus? Eine künstlerische Antwort gab Willi Sitte. Er malte 1962 ein vierteiliges Bild im großen Format von mehr als zwei Metern Höhe und fast fünf Metern Breite und nannte es »Unsere Jugend«. Auf der großen Werkschau anlässlich seines 100. Geburtstages 2021 war es in Halle wieder zu sehen. Das Gemälde entstand in einer Zeit, als Walter Ulbricht nach der Grenzschließung am 13. August 1961 mit seinen Beratern und in der SED die F...