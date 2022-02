»Solidarität war Bestandteil der Jahresplanung«

Regina, du arbeitest nun seit gut 45 Jahren in der jungen Welt, hast also schon einiges in der Zeitung erlebt. In welchen Bereichen hast du mitgewirkt?

Ich habe 1976 in der Jungen Welt1 ein Volontariat begonnen. Nach meinem Studium habe ich in der Abteilung »Leben der FDJ« angefangen, 1984 die Abteilung für Leserpost übernommen und bis zur Auflösung des Ressorts, nach der »Wende«, dort gearbeitet. Danach haben sich die Verhältnisse stark verändert und die Firmen gewechselt, die die junge Welt herausgegeben haben. Ich habe in meinem Arbeitsleben nie die Zeitung gewechselt, aber trotzdem vier oder fünf sogenannte Arbeitgeber gehabt. Eine Zeitlang habe ich für das Ressort Innenpolitik gearbeitet, bin dann in die Schlusskorrektur gewechselt und dort bis heute tätig.

Wie war die Arbeit in der Abteilung Leserpost, wie wurden Leserbriefe behandelt?

Wir haben auf Briefe der Leserinnen und Leser reagiert. Enthielt ein Brief eine konkrete Frage oder ein bestimmtes Pro...