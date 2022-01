Welt am Abgrund

Liebe Freunde, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rosa-Luxemburg-Konferenz, in diesen Tagen spielt in vielen Teilen der Welt das Wetter verrückt. Massive Überschwemmungen in mehr als 40 Städten im Staat Bahia in Brasilien, Feuerstürme mit einer Geschwindigkeit von über 160 Kilometern pro Stunde in Colorado, Tornados, die über Kentucky im amerikanischen Süden hinwegrasen und ganze Bezirke auslöschen. Wir sehen überall Wetterkatastrophen, arktischen Frost, Stürme, Brände, Hurrikane, Überschwemmungen. Tatsächlich sprechen Meteorologen im amerikanischen Westen jetzt von »Feuerjahreszeiten«, als sei das so normal wie der Frühling. Das alles geschieht aufgrund menschlicher Eingriffe in die Natur von seiten der Großkonzerne, die die ganze Welt zerstören. Wenn Politiker Umweltschützer angreifen und den Klimawandel als Schwindel bezeichnen, tun sie das, um den Interessen des Kapitals zu dienen statt der Umwelt.

Befreiung der Natur

In seinem bemerkenswerten Buc...