Verzerren und verschweigen

Der Aufstieg Chinas zu einer Wirtschaftsmacht hat in den USA geradezu Panik ausgelöst. Das ist der Grund dafür, dass eine Art neuer Kalter Krieg gegen China entbrannt ist. In diesem Krieg spielen die Medien eine wesentliche Rolle, indem sie all die Länder dämonisieren, die nicht nach der Pfeife der USA tanzen und die ihnen von Washington zugewiesene Rolle verweigern. Ein großer Teil dieser Medien wird von Oligarchen kontrolliert, die eng mit den Regierungen in den USA und Europa verbunden sind.

Nur sechs Konzerne besitzen in den USA 90 Prozent der Medien des Landes. Das bedeutet, dass sechs Unternehmen die überwältigende Mehrheit dessen kontrollieren und steuern, was die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner sehen, lesen und hören. Und weil sie ein Interesse an der Aufrechterhaltung der internationalen imperialistischen Ordnung haben, von der sie sehr profitieren, fördern diese Konzerne die Darstellung des US-Außenministeriums über den Rest der Welt.

