Solidarität wird siegen

Vor zwei Jahren haben wir bedauerlicherweise die Parlamentswahlen in Großbritannien verloren. Sie fanden statt unter dem Dauerangriff der Medien gegen führende Vertreter der Labour-Partei, insbesondere gegen mich, was ein Grund für unsere Niederlage war. Wir haben die Wahlen aber auch verloren wegen der Aktivitäten der Rechten in der Labour-Bewegung und anderswo, die die Kampagne unserer Partei unterminiert haben. Es war eine Kampagne zur Transformation unserer Gesellschaft, zur Veränderung Großbritanniens. Wir haben mit ihr die Medien und die Mächtigen herausgefordert.

Man hat mich in meinem Leben so einiger schlimmer Dinge beschuldigt, aber nichts hat so sehr geschmerzt wie die Anklagen, die im Laufe des Wahlkampfs gegen mich geschleudert wurden, als behauptet wurde, ich sei ein Rassist, ein Antisemit. Ich bin zeit meines Lebens Antirassist gewesen. Hier gibt es keine politischen Kompromisse. Keinen Fußbreit den Rassisten!

Antirassistische Kämpfe

Wir haben...