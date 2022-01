Imperialismus heute

Die Verschärfung der internationalen Lage ist heute eine offenkundige Tatsache. Es hängt der »Geruch von Schießpulver« in der Luft. Die Wahrscheinlichkeit eines größeren Krieges ist so groß wie seit der Kuba-Krise nicht mehr.

Im September 2021 sprach UN-Generalsekretär António Guterres auf der 76. Tagung der Generalversammlung der UNO von einer »beispiellosen Kaskade von Krisen«, die den Planeten an den Rand des Abgrunds gerückt hätten. Er wies dabei auch auf das Entstehen zweier unterschiedlicher globaler Zentren mit eigenen Ansätzen in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Entwicklung künstlicher Intelligenz, Militär und politischer Strategie hin. Die Konfrontation zwischen den USA und China, so die Schlussfolgerung des UN-Generalsekretärs, könnte unvorhersehbare und gefährlichere Folgen haben als der Kalte Krieg.

Die Konflikte im Nahen Osten gehen unvermindert weiter. Afghanistan bleibt eine Bedrohung für andere Länder. In Äthiopien tobt ein Bürgerkrieg. Die...