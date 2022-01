Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Januar 2022, Nr. 6

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Heiße Ziege Unterzeile Maxi Wunder Seit dem ersten Januar heizen wir nicht mehr. In der Plauener Kommune sind sämtliche Heizkörper aus, auch im Bad. Wir reagieren damit auf die »explodierenden Energiekosten«. Silvester haben Doris und ich auf dem Balkon getanzt bis uns warm wurde – draußen tanzen war ja wohl coronakonform. »Also, wer ist fürs Sparen?« fragt Udo gähnend. Er hat sich die Nacht mit Silvesterhorrorfilmen um die Ohren geschlagen. Einer davon hieß »End of Days«. Darin spielt der österreichische Laiendarsteller Arnold Schwarzenegger einen alkoholkranken Detektiv namens Jericho. Durch den großzügigen Einsatz von Handfeuerwaffen versucht Jericho, den Teufel, dargestellt von Gabriel Byrne, daran zu hindern, mit einer jungen Dame während einer schwarzen Messe ein Kind zu zeugen. Jericho tut dies aus Ritterlichkeit und weil ein derart entstandener Satansbraten für die Menschheit desaströse Folgen hätte. Aber Schwarzeneggers Geballere kann dem übersinnlichen Gegner nichts anhaben. Der e...

