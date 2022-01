Unsere Leichen lebten noch

Bekanntlich macht Altern nicht klüger, sondern älter. Und so war es orthopädisch überaus bescheuert, dass zwei Freunde und ich uns kürzlich entschieden, vorm Ausbruch des Greisentums oder jedenfalls dunklen Mittelalters zu wiederholen, was wir in unserer Jugend erstmals und damals mit Freude, mit hellster, getan hatten: mit einem Combi tagsüber gen Süden zu fahren und nachts in ihm zu übernachten, im Süden und im Combi, und nicht im Schichtbetrieb, sondern gemeinsam und zur selben Schlafenszeit auf dieser bescheuerten Combiladefläche herumzuliegen und den lokalen Hotels mit ihren himmelweichen Betten ein Schnippchen zu schlagen, indem wir auf sie pfiffen: Wir hatten unsere Combiladefläche.

In der Breite maß sie, immerhin, 140 Zentimeter, rund eines für jedes Lebensjahr, das während dieser markanten zwei Wochen auf ihr lag und sich anfangs vor Leid und Schmerz gekrümmt hätte, hätte es sich krümmen können. So lagen nachts drei alterstypisch mitteldicke Männe...