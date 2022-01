Methodische Vorbereitung

Am 7. Dezember 2021 fand ein Telefongespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Joseph Biden über die Beziehungen ihrer Länder und die Lage in der Ukraine statt. Zwei Tage danach veranstaltete der russische Fernsehsender Perwy Kanal (Erster Kanal) in seiner Sendung »Die Zeit wird es zeigen« eine Diskussionsrunde zu dem Thema. Daran nahmen der in Moskau mit US-amerikanischer und russischer Staatsbürgerschaft lebende Journalist Michael Bohm, der polnische Kommentator Jakub Korejba und der stellvertretende Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF), Dmitri Nowikow, teil. Wir dokumentieren einen Bericht über die Sendung, den Sergej Kosshemjakin am 11. Dezember auf der Internetseite der KPRF veröffentlichte.

Die herrschenden Kreise in der Ukraine und westliche Medien schüren weiterhin die antirussische Hysterie. Sie behaupten, Moskau bereite eine Invasion in der Ukraine vor und könne jeden ...