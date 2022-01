Am Rad der Geschichte drehen

Am 14. Oktober 2021 stellte die Kommunistische Partei Frankreichs (PCF) in Paris die Erstausgabe der Tagebücher ihres langjährigen Generalsekretärs Maurice Thorez (1900–1964) vor. Zugeschaltet aus Moskau war per Video der stellvertretende Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF), Dmitri Nowikow. Wir dokumentieren Auszüge aus seiner Rede:

Solche Veranstaltungen sind heute, wo die Propagandamaschine des Kapitals die kommunistischen Ideale und unsere Bewegung hartnäckig verunglimpft, äußerst wichtig. Den Menschen wird versichert, dass die Versuche, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, eine Art Missverständnis und »historische Verwerfung« sind. Für uns ist es offensichtlich, dass hinter solchen Bemühungen die Angst der Großbourgeoisie um ihre Vorherrschaft steht.

Die Verfechter des Kapitals sind sich der Macht der sozialistischen Ideen wohl bewusst. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Krise des Kapitalismus nimmt d...