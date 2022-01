Zentrum der Arbeiterbewegung

Für den Aufbruch der Arbeiterklasse nach der niedergeschlagenen Revolution von 1848/49 war kaum eine Stadt von größerer Bedeutung als Leipzig. In der »Wiege der Sozialdemokratie« bildete sich zunächst unter Führung von Ferdinand Lassalle und dann unter August Bebel und Wilhelm Liebknecht – dessen Sohn Karl hier am 13. August 1871 geboren wurde – in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts die erste sozialistische Arbeiterorganisation heraus. Auch nach dem Sieg über Bismarcks Sozialistengesetz 1890 blieb die sächsische Großstadt ein Mittelpunkt der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung.

An das revolutionäre Wirken des gebürtigen Leipzigers Karl Liebknecht und seiner engen Kampfgefährtin Rosa Luxemburg wird in der Stadt auf vielfältige...