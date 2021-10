Die Henscheidung

Mit dem Lesen ist es eine schwere Sache: Man lernt’s, man kann’s, und dann will man’s tun, und dann geht es nicht gescheit. Die Bücher paradieren Rücken an Rücken lockend im Regal, aber ein jedes hat seine Fehler: Eins ist zu groß, das plömpt im selbsthergestellten Viertelschlaf aufs Gesicht und erstickt das Wollen. Ein anderes trägt seine Buchstaben in Blattlausnachwuchsgröße auf pappesteifem Holzpapier, Tausende davon, die darlegen, wie dem Helden ein Messer von unten in den Mundraum gestochen wird; das brennt gar fürchterlich und will nicht aufhören zu brennen, seitenlang, stundenlang, bis man’s weiß und überhat, die Schwarte weglegt und für Karl May auch verloren ist.

Die Lebensberichte – von »Oliver Twist« bis »Ditte Menschenkind« –: irgendwie immer gleich. Es geschieht Löbliches und Arges, es wird gelitten und durchgemacht, bis es endlich ans Sterben geht. Da kann man blättern, bis es soweit ist, dies immer wieder durchleiden, bis es peinlich wird, w...