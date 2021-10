Ein schöner Trost

Vielleicht liegt’s am Alter, vielleicht an den finsteren Zeiten, vielleicht auch einfach am überirdischen Glanz und Schmelz der Klänge – jedenfalls höre ich seit Monaten Puccini-Opern rauf und runter. Es wirken darin und daraus ein Zauber und Wissen, eine Wehmut und Verzückung zugleich wie in wenigen Werken der Kunst. Obschon Giacomo Puccinis Meisterstücke bisweilen fürchterlich enden – Tosca stürzt sich in den Tod, Mimì erliegt der Schwindsucht, Frau Butterfly begeht Seppuku –, gönnt der Komponist seinen tragischen Heldinnen ein Mitgefühl, das mir wie Utopie vorkommt, wie die zaghafte, zarte Verheißung einer Zeit, in der das Menschentier zwar nicht frei von Bosheit und Selbstsucht ist, aber der Humanitas aus freien Stücken sich verpflichtet.

Ben Ecki, der viel, der hundertmal mehr von Musik versteht als ich, hat zum Glück nichts gegen meine Puccini-Passion einzuwenden, im Gegenteil. Von der unvollendeten »Turandot« etwa leitet er einen Beleg wider die Exi...