Besser verkaufen

Die Traubenernte wird in diesem Jahr ähnlich gut ausfallen wie 2020. Die deutschen Winzerinnen und Winzer rechnen mit 8,76 Millionen Hektolitern Weinmost, wie das Statistische Bundesamt Mitte September meldete. Davon gehen knapp eine Million Hektoliter in den Export, vor allem in die USA, zunehmend aber auch in die skandinavischen Länder, nach China und Japan, wo die Weineinfuhrzölle mittlerweile ganz weggefallen sind. Während die exportierten Weinmengen im Jahr 2019 leicht gestiegen sind, gingen die Verkäufe in Deutschland ebenso wie der Weinkonsum etwas zurück, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) bekannt gab. Zahlen für das Jahr 2020 hat das DIW noch nicht veröffentlicht, allgemein wird aufgrund der Coronapandemie aber mit einem leichten Anstieg des Weinkonsums gerechnet. Ob der allerdings den Winzern zugute kommt, die ihre Weine nicht an den Lebensmitteleinzelhandel weitergeben, wo 79 Prozent aller in Deutschland verkauften Weine abgesetzt werden, ist ...