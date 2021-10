Lob der Magnumflasche

In Mainz gibt es eine ziemlich sichere Faustregel, um eine unbekannte Weinstube oder einen neuen Winzer zu testen: Man bestellt erstmal ein Glas »von der Eins«. Das heißt: von der Position eins auf der Preisliste. Es kann auch mal die Zwei sein, jedenfalls eine von den unteren Nummern. Das sind die Basisweine, man kann auch sagen: die Visitenkarten des Winzers. Abgefüllt in aller Regel in Literflaschen. Wenn die gut sind, dann kann man sich auf der Liste und in den Qualitäten nach oben trinken.

Drei Beispiele. Das Südpfälzer Weingut Gies-Düppel bietet vier Weine im Liter an: einen Riesling, einen Weißburgunder, einen roten Spätburgunder und einen Spätburgunder Rosé. Jeder kostet ab Hof im 2020er Jahrgang sechs Euro, und der Liter-Weißburgunder ist nach Auskunft des Winzers der meistverkaufte Wein des Hauses. Kein Wunder, schon dieser Wein bietet neben frischer Frucht, die Lust auf ein weiteres Glas macht, bereits soviel Substanz auf der Zunge, dass er ein ...