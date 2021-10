Der Blick vom Wolkenberg reicht weit und gleitet über öde Wüstenei. Die einzigen, gleichwohl markanten Erhebungen sind die gigantischen Bagger, die sich, prähistorischen Riesenechsen gleich, vom graubraunen Grund abheben. Die Tausende Tonnen schweren Maschinen fressen sich unaufhaltsam in die Landschaft hinein. Sie treibt der Hunger nach Braunkohle. Deren Abbau hat der Niederlausitz jahrzehntelang ihren Stempel aufgeprägt, tut es noch heute und ist selbstverständlicher Teil der regionalen Identität. Doch spätestens 2038 soll Schluss sein. Was danach kommt, und was das für die ansässige Bevölkerung bedeutet, bleibt ziemlich unklar. Viele hier fürchten angesichts des 2019 vereinbarten Kohleausstiegs eine »zweite Wende«. Und was die erste vor 30 Jahren den Menschen brachte, ist etlichen noch in unguter Erinnerung.

Zum Beispiel in Spremberg. Das Städtchen an der Spree, etwa 25 Kilometer südlich von Cottbus gelegen, war einst eines der Zentren der Textilproduk...