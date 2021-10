»In Rotterdam wurden Weinfässer angeschwemmt«

Guten Tag, Herr Pauly. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.

Guten Tag. Ja, jetzt geht es. Nach dem Tag im Weinberg bin ich gerade in meiner Notunterkunft angekommen.

Notunterkunft? Ihr Haus wurde auch von der Flut im Ahrtal erfasst?

Ja, bei uns in Dernau war alles überflutet. Wir hatten zeitweilig kein Wasser, keinen Strom, keine Heizung. Durch Zufall sind wir an eine Pension im höhergelegenen Nachbarort Kalenborn geraten. Seither leben wir dort, seit neun Wochen.

Wie ist Lage bei Ihnen zur Zeit?

Wir befinden uns mitten in der Lese. Die Keller unserer Genossenschaft in Bad Neuenahr wurden glücklicherweise nicht getroffen. Ebensowenig die zweite Verarbeitungsstätte in Dernau, die etwa 20 Meter höher liegt als mein Haus, das letzte im Ort, das bis zu Hälfte unter Wasser stand. Das heißt, 150 Meter vom eigentlichen Ufer der Ahr entfernt sind die Häuser noch abgesoffen.

Eine Katastrophe von bisher unbekannten Ausmaßen …

Hier waren Gutachter, die bereits die Schäde...