Balken im Auge

Stellen Sie sich vor, Sie wären Ärztin oder Arzt. Ein Patient macht bei Ihnen einen Krebstest, der positiv ausfällt. Sie wissen aus Studien, dass der Test eine Sensitivität von rund 90 Prozent hat, also die Prognose in neunzig von hundert Fällen korrekt ist. Die Rate von Positivergebnissen, die sich doch als falsch erweisen, liegt bei rund neun Prozent. Nun müssen Sie dem Patienten die Wahrscheinlichkeit mitteilen, mit der er an Krebs leidet. Was sagen Sie? Vermutlich intuitiv 90 oder 81 Prozent. Da mag es verblüffen, dass der Patient lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von neun Prozent erkrankt ist.

Mit solchen Beispielen demonstriert Steven Pinker in seinem Buch »Mehr Rationalität. Eine Anleitung zum besseren Gebrauch des Verstandes«, wie stark sich unsere Intuitionen bezüglich Wahrscheinlichkeiten, Kausalitäten und logischen Beziehungen von realen Sachverhalten unterscheiden können. Für ein populärwissenschaftliches Buch ist der neueste Wurf des Harv...