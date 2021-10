Blumen im Schlamm

Filmfreunde erinnern sich vielleicht an Chris McCandless, die Hauptfigur des Films »Into the Wild«: ein moderner Held, der trotz bester beruflicher Aussichten nach dem Collegeabschluss sein Geld verbrannt hat, um als Alex Supertramp den amerikanischen Kontinent zu bereisen. Diesen Aussteiger könnte man für eine Exemplifizierung des Individualismus halten, wie er Gegenstand von Rüdiger Safranskis neuem Buch ist, das den programmatischen Titel »Einzeln sein« trägt. Aber Safranski geht es nicht um diese Art von Eskapismus, der sich praktisch in die Wildnis zurückzieht. Das Interesse des Buches, das wie eine kleine Philosophiegeschichte funktioniert, ist denjenigen großen Einzelnen (Philosophen) gewidmet, die ihre Singularität nicht in Handlungen, sondern in Gedanken verwandelt und dabei Theorie hervorgebracht haben, in der eben solche Bürde der Vereinzelung reflektiert wird.

Die in dieser Selbstbezüglichkeit liegende Einheit von Autor und Thema kann Safranski...