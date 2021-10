Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Mitte ist ballaballa Putziger Psycho: Elias Hirschls Roman »Salonfähig« Ken Merten Man soll dem Werbetrick des Zsolnay-Verlags, Elias Hirschls Roman »Salonfähig« sei der »Austrian Psycho«, getrost auf den Leim gehen. Denn wie Patrick Bateman in Bret ­Easton ­Ellis’ Wahnsinnswerk »American ­Psycho« (1991) ist der Ich-Erzähler Hirschls eine kranke Type im Maßanzug: überbewusst in der Erscheinung, emotional komplett sediert. Markennamen sagen beide auf, wie andere ausatmen müssen. Alles scheint auswendig gelernt oder triebgesteuert, nichts deutet auf ein wirkliches Subjekt hin. »Es gibt eine Idee eines Patrick Bateman. Eine Art Abstraktion. Aber es gibt kein echtes Ich. Nur eine Entität. Etwas Illusorisches.« Auf Hirschls Antiheld trifft das ebenso zu. Auch den gibt es eigentlich nicht, auch er ist rein erdacht und nur erschwindelt, ein Kerl aus dem Kopf geboren. Doch ist das Österreich dieser Tage nicht die Wall Street Ende der 1980er, und der Yuppie Bateman ist nicht Hirschls Politbobo, der »designierte Trizegeneralsekretär der JM-Fraktio...

Artikel-Länge: 5610 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen