Wenn nichts dabei rauskommt

Die schönste Geschichte in Daniel Deckers Buch »Not Available. Platten, die nicht erschienen sind« ist die über die Sisters of Mercy. Deren Frontman Andrew Eldritch lenkte 1997 scheinbar in einem Streit mit seinem Plattenlabel East West ein, eine Unterabteilung von Time Warner. Seit dem Album »Vision Thing« (1990) hatte Eldritch neue Veröffentlichungen verweigert, angeblich weil er sich von East West schlecht behandelt fühlte. Die Sisters schuldeten dem Label aber vertraglich noch zwei neue Alben. Schließlich einigte man sich auf einen Deal: Statt zwei Sisters-of-Mercy-Alben bekam East West das Album »Go Figure« eines neuen Projekts mit dem Namen SSV-NSMABAAOTWMODAACOTIATW. Die Bedingung: Es musste einwilligen, ohne das Album zuvor zu hören.

Das neue Projekt würde Erwartungen der Fans »überraschend und konsequent unterlaufen«, versuchte das Label danach in einer Ankündigung der geplanten Veröffentlichung sich selber und das Publikum zu überzeugen. Denn was...