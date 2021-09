Mehr als eine Fassade

Das Buch kann als eines der am meisten diskutierten politisch-historischen Sachbücher des letzten Jahrzehntes gelten. Auch in Frankreich, Großbritannien und Spanien sowie in Italien selbst mit Interesse aufgenommen, hat Luciano Canfora mit seinen pointierten Thesen in der Bundesrepublik eine lebhafte Debatte ausgelöst. Kein Wunder, ist sein Buch doch jenen ein Dorn im Auge, die sich hierzulande in der besten aller Demokratien wähnen. Denn Canfora beschreibt Demokratie nicht nur in ihrer historischen Erscheinungsform als formale Fassade eines oligarchischen Systems, sondern eröffnet vor allem die in ihr zielendlich angelegte Perspektive einer Volksherrschaft auf der Basis von Gleichheit. Und so beschließt er seinen Epochenüberblick vom antiken Athen bis zur EU-Verfassung mit dem provokanten Fazit: »Die Demokratie ist auf andere Epochen verschoben und wird von anderen Menschen neu konzipiert werden. Vielleicht nicht mehr von Europäern.«

Luciano Canfora

