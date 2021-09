Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grenzlagen Texte aus der Zwischenzeit Michael Mäde-Murray Grenzlagen Texte aus der Zwischenzeit In seinem neuen Gedichtband besticht Michael Mäde-Murray erneut mit einer gleichermaßen wortgewaltigen wie sinnreichen Lyrik, die mit treffsicheren Metaphern die Wechselwirkung zwischen gesamtgesellschaftlichen Phänomenen und persönlichen Schicksalen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit auf zutiefst berührende Weise erlebbar macht. Und Hoffnung ermöglicht. 72 Seiten, 9,90 Euro Wiglaf Droste Chaos, Glück und Höllenfahrten Eine autobiographische Schnitzeljagd Der jW-Autor Wiglaf Droste hat zeit seines Lebens immer wieder autobiographische Erzählungen verfasst, die verstreut veröffentlicht wurden, zusammen aber eine Schnitzeljagd durch sein wildes Leben ergeben. So wie Droste gerne befreundete Autoren einlud, um in seinen Büchern zu veröffentlichen, wurden auch für seine Autobiographie einige seiner Weggefährten um einen Gastbeitrag gebeten. Mit Episoden aus dem Leben Wiglaf Drostes, erzählt von seinen Freunden ...

