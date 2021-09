Kommunistisches Kalkül

Der deutsche Logiker Gerhard Gentzen zählte zu den genialsten seines Fachs. Doch wer erinnert sich an ihn? Auf der Suche nach Erinnerung begleitet der Leser die Protagonisten in einen Denkraum, in dem nicht nur Gentzen aufritt, sondern auch noch ganz andere Figuren: Frank Schirrmacher, Jeff Bezos, Ruth Garrett Millikan, eine schiefe Tante und ein geheimnisvolles Wesen, das das Leben auf der Erde erheblich in Gefahr bringen wird. Sie alle sind fasziniert von der Grundlage unseres Daseins in der Gegenwart: der schier unendlich scheinenden Rechenleistung der Computer. Sie ermöglicht die Verteilung von Impfstoffen oder Hilfsgütern, die Steuerung der Atomwaffenarsenale oder die Likes und Kommentare in den »sozialen« Medien, die es nicht gäbe, wenn Programme nicht die Funktionsweise von Programmen überprüfen könnten. Dass sie das können, hat wiederum mit Gerhard Gentzen zu tun. Die verschiedenen Erzählstränge schreiben selbst ein Programm, das die Chancen und M...