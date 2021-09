Zum Inhalt dieser Ausgabe | 365 Tage Frauenpower Texte über Identitäten, Sehnsucht nach anderen Verhältnissen und Widerstand Unentbehrlich (nicht nur) für den feministischen Alltag! Wie immer mit meinungsstarken Monatstexten zu aktuellen Themen aus Frauensicht. Porträtiert werden Frauen – und Rebellinnen – aus Kunst und Kultur, Wissenschaft und Politik, die runde Geburtstage feiern: die Frauenrechtlerinnen Alexandra Kollontai, Alice Salomon, Eleanor Rathbone, die Pädagogin Eugenie Schwarzwald, ebenso wie die britische Suffragette Emily Wilding Davison vor 150 Jahren geboren. Die antifaschistischen Widerstandskämpferinnen Manssija Mametowa, Fania Brancovskaja-Jocheles und Marianne Cohn wären hundert geworden; geehrt werden Schriftstellerinnen wie Anna Louisa Karsch, Karin Michaelis, Erika Danneberg und Marusa Krese, die Malerinnen Mathilde Tardif, Rosa Bonheur und Mietje Bontjes van Beek, des weiteren die Performancekünstlerin Laurie Anderson und die Musikerin Maria Farantouri, beide Jahrgang 1947. Die US-Schauspielerinnen Dorothy Dandrige und Judy Garland haben ebenfalls ihren ...

