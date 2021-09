Zum Scheitern verurteilt

Wie tief kann man überhaupt in der rechten »Gegenkultur« versunken sein? Diese Frage kann einem schnell in den Sinn kommen angesichts des neuesten Projekts der faschistischen »Identitären Bewegung« (IB). Im vergangenen Juni tauchten auf der Fotoplattform Instagram die ersten Ankündigungen einer »Gegenuni« auf, die »Feuer auf die Uni« legen wolle und sich der »Gegenaufklärung« verschrieben habe. Ab dem 1. Juli werde man eine rechte »Bildungsoffensive« in die Wege leiten, hieß es großspurig.

Sucht man nach der dazugehörigen Internetseite, wird man schnell fündig – und kommt angesichts der dort verkündeten Ambitionen aus dem Staunen so schnell nicht mehr heraus. Mit viel Pathos wird das etablierte Hochschulwesen rhetorisch zu Grabe getragen: »Die Uni« sei zur »Brutstätte des linksliberalen Universalismus« und »Schaltstelle der globalistischen Herrschaft« g...