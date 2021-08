Außer Kraft gesetzt

Als der deutsche Faschismus am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg begann, war das unter anderm möglich, weil die Westmächte alle Bemühungen der Sowjetunion, mit ihnen gemeinsam ein kollektives Sicherheitssystem gegen Nazideutschland zu schaffen, vereitelt hatten. Die sowjetische Politik repräsentierte Maxim Litwinow, der von 1930 bis zum Mai 1939 Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten war. Er hatte schon in den 20er Jahren versucht, Nichtangriffsverträge mit Nachbarstaaten der UdSSR zu schließen – ohne großen Erfolg. 1932 und 1933 kam es zwar zu Abkommen mit Finnland, Lettland, Estland, Polen, Frankreich und Italien, aber die Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland durchkreuzte weitgehend seine Strategie. Litwinow erreichte zwar noch Ende 1933 die diplomatische Anerkennung der Sowjetunion durch die USA unter Präsident Franklin D. Roosevelt, letztlich aber kam eine gemeinsame Front gegen Nazideutschland nicht zustande.

Vor allem Fr...