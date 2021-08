Zwischen Deklaration und Realität

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das zaristische Russland eine ultrakonservative Macht und die militärische Hauptstütze der sogenannten Heiligen Allianz. Das war ein Bündnis der drei Monarchien in Berlin, Wien und St. Petersburg mit dem Ziel, die Französische Revolution und den aus ihr hervorgegangenen Kaiser Napoleon zu einem Unfall der Geschichte zu erklären. Es sollte alles möglichst wieder so werden, wie es vor 1789 gewesen war. Noch 1848 bewährte sich dieses Bündnis, um die bürgerlichen Revolutionen in Preußen zu bremsen und in Österreich zu stoppen. Unter anderem daraus gewannen Marx und Engels ihre solide antirussische Haltung bei der Beurteilung der internationalen Politik ihrer Zeit. Aber nur wenige Jahre nach der von ihm ausgebremsten Revolution erlitt Russland im Krimkrieg eine beschämende Niederlage gegen die Expeditionstruppen Großbritanniens und Frankreichs, obwohl es auf eigenem Territorium kämpfte. Die modernere Gesellschaftsf...