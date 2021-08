Raus aus der NATO

Spanien bleibt für die NATO und insbesondere für die USA ein strategisch wichtiges Drehkreuz. Das wurde zuletzt im Juni auf dem NATO-Gipfel in Brüssel deutlich, als die Teilnehmer noch einmal die verschärfte Rivalität mit China und Russland unterstrichen. Diese Strategie soll bei der nächsten Tagung des Kriegsbündnisses Mitte 2022 vertieft werden. Austragungsort ist ausgerechnet Madrid. Seit 25 Jahren gab es keinem NATO-Gipfel in Spanien, der kommende findet genau 40 Jahre nach dem Beitritt des Landes zum Militärpakt statt. Und das, obwohl in der spanischen Regierung Minister des Linksbündnisses Unidas Podemos vertreten sind, die der transatlantischen Organisation kritisch gegenüberstehen.

Spanien wurde 1982 Mitglied der NATO. Doch der Beitritt erfolgte gegen den Widerstand einer Mehrheit der Bevölkerung und auch gegen die damaligen Positionen des sozialdemokratischen PSOE. Die Partei kündigte für den Fall eines Wahlsiegs im Herbst 1982 ein Referendum in d...