Umweltschädlich und gefährlich

Seit die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) angekündigt hat, geplante große Straßenbauprojekte auf ihre »Klimatauglichkeit« und somit ihre »Zukunftsfähigkeit« zu evaluieren, schlagen die Wogen in der Alpenrepublik hoch. Eine breite Koalition aus Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Sozialdemokratie (SPÖ) und Österreichischer Volkspartei (ÖVP) setzt alle Hebel in Bewegung, um den Straßen- und Autobahnbau im Land zu verteidigen – allen Klimakatastrophen zum Trotz. Schließlich werde man »auch in Zukunft nicht am Kamel von Innsbruck nach Wien reiten können«, sagte der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer Christoph Walser während eines Fernsehinterviews für die ORF-Nachrichtensendung »ZIB 2« am 30. Juli. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) drischt schon seit Wochen auf seinen »grünen« Koalitionspartner ein: Bei der Bewältigung der Klimakrise dürfe es kein Zurück in die »Steinzeit« geben. Derweil stimmte das Wirtschaftspar...