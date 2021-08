Der ungeliebte Fürsprech

Sie waren auf dem Weg zu einem Schiffsbeobachtungsplatz unterhalb von Wien. Der Ort nennt sich »Donaumarina«, man kann vor dem Lokal direkt am Ufer sitzen, Wassersportler und Flussschiffe beobachten. Die Küche ist passabel, die Weinkarte ausreichend, die Preise im coronaüblichen Ausmaß überhöht. Behindertentoilette gibt es trotz des Neubaus nicht, man kann aber mit einem Küchenlift ins Erdgeschoss fahren und die Personaltoiletten mehr schlecht als recht benutzen.

»Hier befand sich bis in die neunziger Jahre die Donauagentie der stolzen jugo­slawischen Binnenschiffahrt, die in den sozialistischen Zeiten die größte Schifffahrtsgesellschaft mit den meisten Schiffen am Strom stellte«, instruierte Herr Groll seinen Freund, den Dozenten. »Weit mehr als tausend Motorschiffe waren unter dem jugoslawischen Stern registriert. Jetzt sind die ehemals staatlichen Schiffsgesellschaften auf der gesamten Donau – auch in Österreich – ja privatisiert. Und auf dem Strom gurk...