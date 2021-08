Suche nach Gemeinsamkeit

Die panafrikanische Bewegung entstamme »einer konfusen, idealistischen Ideologie«, schrieb Jean Ziegler 1978 in seinem Buch »Die neue Kolonisation«. Der Schweizer Soziologe und Politiker fällte dieses Urteil aus einer tiefen Sympathie mit den aus der panafrikanischen Idee hervorgegangenen politischen Projekten. Die »Konfusion« hängt Ziegler zufolge mit der komplexen Entstehungsgeschichte der Bewegung zusammen, und diese wiederum ist nur vor dem Hintergrund der brutalen Geschichte von Kolonialismus und Sklaverei zu verstehen.

Im Zentrum der panafrikanischen Bewegung steht die Idee gemeinsamer Interessen aller Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Dabei hatte sie von Beginn an nicht nur jene im Blick, die auf dem Kontinent leben, sondern auch jene, die durch Kolonialismus und Sklaverei in andere Weltregionen verschleppt oder dort geboren wurden. Vieles, was in diesem Zusammenhang in der akademischen Debatte erst mit den Postcolonial Studies ab den 1970er Jahre...