Ebenso alt wie geschmacklos

Mit dem Appell »Wach auf, Europa!« überschrieb der Tagesspiegel im Juli einen Beitrag, in dem der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger warnte, Afrika gerate »immer stärker unter chinesische Kontrolle«. Die Mächte Europas sähen dort vor allem Bürgerkriege und Hungersnöte toben; allein von 1960 bis 2004 seien »600 Milliarden Dollar westlicher Entwicklungshilfe mehr oder weniger versickert«. Und, nun ja, irgendwie sei »das Erbe des Kolonialismus nach wie vor gegenwärtig«, räumte Oettinger ein. Die Volksrepublik hingegen betrachte »Afrika nicht als Problem-, sondern als Chancenkontinent«, investiere dort »ungeheure Summen« und errichte nun auch noch zahlreiche Sonderwirtschaftszonen, exakt »jene Cluster«, mit denen Beijing »vor gut 40 Jahren seinen Aufstieg zur Wirtschaftsmacht begann«. »Die Machtverhältnisse« in Afrika verschöben sich stark, »womöglich entscheidend«, diagnostizierte der Politiker, der noch 2016 in einer Rede vor Unternehmern rassistisch ...