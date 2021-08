Ausgehöhlte Staatsbetriebe

Von außen betrachtet kann Südafrika wie ein Hort der Revolution wirken. Regiert wird das Land seit 1994 vom African National Congress (ANC), der ehemaligen Befreiungsbewegung. In ihrem Kampf gegen das Apartheidregime konnte diese Organisation auf die Unterstützung sozialistischer Staaten bauen. Die Sowjetunion lieferte Militärtechnik und Waffen, Kuba entsandte Truppen, aus der DDR kamen Lehrer und Ingenieure in die Exillager des ANC. Grundsatzdokument der Partei ist die 1955 von einem Volkskongress angenommene Freiheitscharta, an deren Entwurf Genossen der South African Communist Party (SACP) maßgeblich mitgewirkt hatten. »Der nationale Reichtum des Landes, das Erbe aller Südafrikaner, soll dem Volk gegeben werden; der Rohstoffreichtum unter der Erde, die Banken und die Monopolindustrie sollen in den Besitz des gesamten Volkes überführt werden, alle anderen Industrien und Geschäfte sollen kontrolliert werden, um dem Wohl des Volkes zu dienen«, heißt es da...